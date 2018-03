Agencia México/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Eiza González anima a su madre para tener cuenta en Tinder. Una de las actrices del momento es Eiza González, quien desde su participación en la cinta Baby Driver, su carrera en Hollywood va en aumento. En constantes ocasiones ha acaparado las cámaras de los medios, ya sea por sus looks que la hacen ver increíble o por lo que publica en sus redes sociales, robando el suspiro de muchos. Pero en esta ocasión Eiza González se robó las cámaras por cómo está ayudando a su mamá para que encuentre el amor.

Y es que Eiza González afirmó que es una hija de 'mente abierta', pues su madre, la diseñadora Glenda Reyna, confesó en una entrevista que no ha recurrido a Tinder porque siente eso puede dañar la imagen de Eiza.

Durante una entrevista muy personal con Yolanda Andrade para el programa MoJoe, Glenda Reyna expresó que nunca ha tenido relaciones sexuales con una mujer pues nunca lo había pensado ni tampoco había recibido una propuesta de ese tipo.

Posteriormente, la también empresaria tocó el tema de Tinder, plataforma que se usa para buscar citas, y expresó su temor sobre todo por lo que la gente pudiera decir al darse cuenta que se trataba de la mamá de Eiza la que se encontraba en dicha red social.

“Te lo juro que no, y sabes nada más por qué no lo hago, no creas que porque soy bien mocha, no, porque ‘Glenda Reyna es la mamá de Eiza’, no pues cómo, me parece como que le voy a joder un poquito la vida a mi hija y no” , explicó.