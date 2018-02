¡Eiza González acepta que se olvidó del español!

La actriz mexicana, Eiza González, de 28 años de edad durante una video conferencia acepta que se olvidó del español y también reveló la razón por la cual sucedió esto que la ha llevado a ser el blanco de miles de críticas, especialmente de medios nacionales.

La actriz dijo que a raíz de su estadía en Los Ángeles y su poca exposición al español ha empezado a pensar en inglés, cosa que le ha provocado olvidar algunas de las palabras en su lengua materna que es el español.

"Eso me pasa muchísimo, como vivo sola y toda mi familia sigue en México no tengo oportunidad de hablar con ellos, aparte todas mis relaciones son con personas que hablan inglés" dijo a una fan que la cuestionó por no hablar en español.