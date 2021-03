Eiza González: ¿Cuánto cuesta el vestido que utilizó en los Golden Globes 2021?

Tenemos que reconocer que Eiza González fue una de las artistas mejor vestidas en los Golden Globes 2021, pues la actriz mexicana acaparó todas las miradas con un hermoso vestido de la reconocida marca Versace. Pero ¿cuánto cuesta esta prenda?

Recordemos que Eiza González se ha consolidado como una de las actrices más apreciadas y exitosas de México, pasando de las telenovelas a grandes producciones cinematográficas.

Sin embargo, en esta ocasión no fue ninguno de sus éxitos artísticos lo que la llevó a estar entre las últimas tendencias del mundo de los espectáculos, sino su destacada presencia durante los Golden Globes 2021.

¿Cuánto cuesta el vestido que Eiza González utilizó en los Golden Globes 2021?

Para este importante evento de la industria del entretenimiento, Eiza González utilizó un hermoso vestido Versace en color negro; cuyo diseño se destaca por incluir bordes en color blanco una pronunciada apertura a la altura de las piernas.

Cabe mencionar que este vestido Versace pertenece a la colección pre fall 2021 que aún no ha salido a la venta, pero se conoce que el precio de esta particular prenda podría oscilar entre los 40,000 y 96,000 mil pesos.

El lujoso estilo de Eiza González

La actriz mexicana completó su look con unas glamorosas sandalias negras con detalles brillantes, que hicieron juego con diminutos aretes de diamantes. No queda duda, que Eiza González logró cautivar a más de uno en los Golden Globes 2021 a pesar de no estar nominada.

Recordemos que hace unas semanas esta actriz estuvo entre los titulares más destacados de La Verdad Noticias, tras compartir mediante sus redes sociales el proceso de eliminación de uno de sus tatuajes.

