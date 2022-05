Eiza González ¿Consuela a Jason Momoa tras separarse de su esposa?

Eiza González ¿Consuela a Jason Momoa tras separase de su esposa?

Eiza González es una de las bellas actrices mexicanas que está teniendo un gran éxito en Hollywood y ahora está causando fuero, ya que se rumora tiene un romance con Aquaman, o sea, el apuesto actor Jason Momoa.

Tal parece que tras la separación de Momoa con Lisa Bonet tras 20 años juntos en enero de este año, el actor de 42 años ha sido visto reiteradamente y en situaciones románticas con la mexicana que está triunfando en grandes películas en el extranjero.

Hay que destacar que la bellísima Eiza González se ha destacado por ser una de las más bellas y elegantes del momento, pues no solo su belleza ha resaltado por todo el mundo, sino también su talento magistral en cada una de las cintas en las que es participe.

¿Eiza González con Jason Momoa?

Según la revista estadounidense People ha revelado: “Están saliendo. Él se preocupa mucho por ella. Él está en una gran lugar en su vida, trabajando en “Fast X”, además de otros proyectos”.

La famosa revista también ha dejado en claro que un no es nada serio, ya que la pareja no ha querido formalizar nada: “ambos están muy ocupados trabajando y pasándola bien”.

No hace mucho el famoso actor Jason Momoa fue visto en la premiere de la película de Eiza González, “Ambulance”, en abril de este año, pero como no caminaron juntos en la alfombra roja, no levantaron sospechas.

Otras rumores de Momoa

Se dijo que él estaba saliendo con otra guapísima actriz, Kate Beckinsale, pues durante la fiesta post Oscar de Vanity Fair, “Aquaman” le dio su chamarra a Kate. “Fue muy loco, porque todo mundo me empezó a preguntar si andábamos, pero no, ella solo enía frío”, explicó el actor a Extra.

Cabe destacar que hasta el momento la talentosa Eiza González no ha dicho nada respecto a estos rumores, por lo que solo queda esperar a que sucede con el tiempo y que sorpresa dan estos actores del cine.

