Eiza González: Conoce sus APUESTOS amores en Hollywood ¡Arrasadora!

La actriz mexicana Eiza González recientemente ha sido tendencia en las redes sociales al presumirse románticamente en Los Cabos, con el actor Timothée Chalamet y desatando todo tipo de rumores.

Y es que aunque la actriz mexicana es muy reservada respecto de su vida personal, en varias ocasiones ha dado de qué hablar al ser vista con famosos de Hollywood, por lo que recientemente la imágenes con Timothée Chalamet desató furor en Twitter, donde el nombre de Eiza se convirtió en tendencia.

Tal parece que el actor de Call Me By Your Name y Eiza viajaron a Cabo San Lucas junto a un grupo de amigos, donde Eiza lució su figura con un bikini mientras disfrutaba de la piscina del hotel donde se hospedaron.

Es por eso que ahora también es una bueno oportunidad de conocer a los apuestos galanes de Hollywood que han caído rendidos ante la belleza de Aiza González y con los que también se ha presumido románticamente.

Liam Hemsworth

Eiza González: Conoce sus APUESTOS amores en Hollywood ¡Arrasadora!

Meses después de que Eiza se mudara a Estados Unidos en 2013, para comenzar su carrera en Hollywood, la actriz fue vista besando al actor australiano Liam Hemsworth, quien recientemente había terminado su compromiso con Miley Cyrus.

Eiza fue criticada por quienes la vieron como supuesta culpable de la ruptura de Liam y Miley, e incluso la señalaron de “trepadora” por supuestamente haber contratado fotógrafos para que la captaran con él y así aprovecharse de su fama.

Josh Duhamel

Eiza González: Conoce sus APUESTOS amores en Hollywood ¡Arrasadora!

Eiza González sorprendió no sólo por la diferencia de edades (él es 17 años más grande), sino por su intempestiva irrupción y su rápida conclusión, pues de Eiza no se había sabido de algún romance tras lo de Liam y Josh tenía menos de un año separado de Fergie cuando, a principios de junio de 2018, se supo que llevaban meses saliendo.

TE PUEDE INTERESAR: Comparan a Eiza González con Lindsay Lohan tras romance con Timothée Chalamet

Luke Bracey

Eiza González: Conoce sus APUESTOS amores en Hollywood ¡Arrasadora!

Poco después, a principios de octubre de 2019 la actriz sorprendió al mostrar en Instagram unas fotos junto a Bracey, con quien se dejó ver por primera vez a finales de septiembre en la fiesta de una marca de la que ambos son imagen y aunque nunca habló abiertamente del romance, las cariñosas palabras que le escribió en redes parecieron ser la confirmación.

Todavía en diciembre fueron vistos muy cariñosos en Tulum, pero parece que la relación no dio para más.

Timothée Chalamet

Eiza González: Conoce sus APUESTOS amores en Hollywood ¡Arrasadora!

Los Cabos fue el lugar donde aparece este famoso actor Timothée Chalamet junto Eiza González, por lo que a juzgar por las imágenes, se han besado, le cantó junto con una guitarra y tal vez pasaron más que una noche de amigos, no se sabe pero los fans de la actriz mexicana consideran que ha sido uno de sus grandes conquistas.