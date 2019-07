Eiza González BORRA con nuevo tatuaje a su expareja.

La actriz y cantante Eiza González de manera reciente compartió en su cuenta de Instagram una imagen en donde se le pudo ver realizando un tatuaje, pero sobre uno que ya tenía, esto para olvidar una antigua relación que no pudo terminar como la joven de 29 años de edad hubiera querido.

La propia actriz Eiza González reconoció que cambiaría su tatuaje con otro, por su relación sentimental que no fructificó.

"Creía que sería como el tatuaje que Angelina Jolie se hizo cuando estaba con Billy Bob Thornton y que no me importaría seguir teniéndolo aunque rompiéramos", ha reconocido ahora en una entrevista al portal WhoWhatWear.

Para concluir con lo mencionado Eiza González dijo: "Pero bueno, no fue así. Ya me he cansado de él".

Ahora queda la incertidumbre de a qué hombre ha dejado eliminado en su pasado con el nuevo tatuaje que se realizó la actriz y cantante Eiza González. La relación estable que se le conoció por última vez fue con Josh Duhamel.

Todo parece indicar que Eiza González decidió eliminar este rastro de su ex, luego de que ambos decidieran seguir caminos separados a mediados de verano el año pasado.

Recordar que en el pasado mes de mayo del presente año la estrella en sus redes sociales informó que fue con su artista de confianza Mr. K. para realizarse un nuevo tatuaje en el brazo, pero que no dio a conocer el resultado final del diseño realizado.

Se especula que en esa ocasión la actriz Eiza González aprovechó para eliminar el tatuaje relacionado con su expareja. Pero por ahora no se conoce cuál fue el nuevo arte que se plasmó en su cuerpo para eliminar ese tatuaje.

