Efemérides del rock mundial del 6 de marzo

1960.- Nace el guitarrista y compositor argentino Walter Giardino, fundador del grupo de power metal Rata Blanca, la agrupación gaucha que en el mes de agosto de este 2019 retornará a la capital de Yucatán.

1964.- Nace el músico estadunidense Madonna Wayne Gacy. Fue el teclista de Marilyn Manson. También es llamado "Pogo". Toca piano, saxofón, sintetizadores y percusiones electrónicas.

1964.- Se realiza la premier de la película del cantante estadounidense Elvis Presley, "Kissin cousins". Ese año también interviene en las películas "Vivan Las Vegas" y "Roustabout".

1968.- Nace el músico estadounidense Michael J. Romeo, guitarrista y miembro fundador de la banda de metal progresivo Symphony X.

1970.- Nace el músico estadounidense Chris Broderick. Es actual guitarrista del grupo de thrash metal Megadeth, en la que sustituyó a Glen Drover el 13 de enero de 2008. Antiguamente fue músico de sesión y colaboró en álbumes de "Nevermore" y "Jag Panzer".

1973.- Nace el músico sueco Peter Lindgren. Guitarrista de la banda de death metal progresivo Opeth, desde 1991 hasta 2007.

1976.- La casa discográfica EMI relanza los 22 sencillos del cuarteto de Liverpool, The Beatles, quienes hicieron famosos temas como "I saw her standing there", "Misery", "Please, please me", "It won't be long", "Money" y "No reply", entre otros.

1982.- La banda de rock nacional de Argentina, Serú Girán, realiza su último concierto en la obra "Adiós Serú". Este grupo tiene como mayor virtud haber dado el paso para que el rock pasara a ser masivo. Gana las categorías de Mejor Guitarrista, Mejor Tecladista, Mejor Bajista, Mejor Baterista, Mejor Compositor (Charly García) y Mejor Grupo en Vivo de 1978 a 1981.

2013.- Muere el músico británico Alvin Lee, quien comenzó a tocar la guitarra a la edad de 13 años; y con Leo Lyons formaron el núcleo de la banda Ten Years After, en 1960. Nace el 19 de diciembre de 1944.

Ricardo D. Pat