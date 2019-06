Efemérides del rock del 21 de junio

La llegada de un ícono del rock británico; el nacimiento del percusionista de una de las más celebres bandas norteamericanas; el surgimiento de un músicos muy solicitado por otras leyendas; la partida de un Dios de la guitarra de una legendaria agrupación británica y el deceso de un inmortal del blues, conforman nuestras efemérides de este día.

1944.- Nace Ray Davies, líder de la banda The Kinks, considerado por figuras de la música “El Padrino del Pop Británico”. Tras separarse de su banda debuta como solista con su primer disco en solitario, “Other people’s lives”.

Joey Kramer ha estado desde el principio con la banda Aerosmith.

1950.- Nace Joey Kramer, baterista de la banda de rock estadunidense Aerosmith. Reemplaza a Steven Tyler en la batería para que pudiera dedicarse solamente a cantar.

Nils Lofgren, un músico muy solicitado en la escena del rock.

1951.- Nace el músico estadunidense Nils Lofgren, integrante The E Street Band, cuya figura es conocida por su trabajo junto a Neil Young y Bruce Springsteen. También desarrolla una carrera en solitario y publica seis álbumes como “Cry tough”, “Nils” y “Silver lining”.

1975.- Abandona el guitarrista Ritchie Blackmore el grupo Deep Purple, para embarcarse en el nuevo proyecto Rainbow, tras ser uno de los fundadores de esa banda de hard rock, surgida en los 70. Para 1984 Blackmore se reúne con sus compañeros de Deep Purple.

2001.- Muere el músico estadounidense John Lee Hooker, entre cuyos álbumes destacan "Everybody's blues", "Concert at newport" y "House of the blues". Su música influye en artistas como Bob Dylan, Rolling Stones, The Animals, Ben Harper y Eric Clapton, entre otros. Nace el 22 de agosto de 1917.

Ricardo D. Pat