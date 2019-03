Efemérides del Rock Internacional del 13 de marzo

1957.- Se ubica como número uno del Billboard Pop Hit el tema "Tequila", con la banda The Champs. Glen Campbell, Jim Seals y Dash Crofts se unen al grupo después de este triunfo.

1960.- Nace el músico británico Adam Clayton, bajista de la banda de rock U2. Ha participado en los discos "Passenger", "Your blue room" y en la nueva versión de "Tomorrow on common ground". Además compone e interpreta junto a Larry Mullen el tema central de la película "Mission: Impossible".

1963.- Nace el músico argentino, cantautor, escritor, guionista y director de cine Fito Páez, quien obtiene fama con álbumes como "Del 63", "El amor después del amor", "Canciones para aliens" y "Locura total", entre más de 30. Incursiona en el cine como director con "La balada de Donna Helena", "Vidas privadas" y "¿De quién es el portaligas?", además de musicalizar seis filmes. Escribe una novela.

1964.- En un acontecimiento inédito, los 10 primeros puestos del chart británico de cortes sencillos están ocupados por artistas del Reino Unido como The Rolling Stones, The Merseybeats, The Honeycombs y The Beatles.

1980.- El álbum doble "The wall", de la banda británica Pink Floyd, se alza con un disco de platino. El tema se mantiene 15 semanas como número uno y consagra de manera definitiva a Roger Waters como el cerebro de la agrupación.

2017.- Muere el músico John Lever. Baterista del grupo post-punk The Chamelelons de 1981 a 1987, con el cual graba tres discos, y nuevamente de 2000 a 2003 con otros tres álbumes de estudio. También tocó con The Sun and the Moon, ChamaleonVox y con Red-Sided Gartner Snakes.

