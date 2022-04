Edy Smol se niega a seguir su tratamiento para su cáncer de colon

Fue el pasado 11 de marzo cuando el Gurú de la moda, Edy Smol, detalló que desde hace poco más de 3 años sufre de cáncer de colon. Sin embargo, el influencer desconcertó a todos sus seguidores con una tremenda noticia.

Durante una entrevista para la revista TVyNovelas, el polémico crítico de modo tuvo la oportunidad de señalar que no se someterá a ninguna cirugía, ni a ningún tratamiento fuera de la herbolaria para enfrentar su enfermedad.

Edgar Smolensky habló sobre su vivencia con el cáncer, pero lo que más llamó la atención fue cuando aseguró que hasta el momento no ha tomado quimioterapias y tampoco se ha sometido a operaciones para extraer los tumores y pólipos.

Edy Smol no quiere seguir su tratamiento

“He seguido haciendo mi vida y no estoy pensando en la enfermedad, no es algo que traiga en la mente. Además, decidí no llevar ningún tratamiento ni operarme”, arguyó el también actor a la publicación mexicana.

El Gurú de la moda, resaltó que no le tiene miedo a la muerte, así que sólo “vive el ahora”, además especificó que lo único que ha cambiado en su vida tras haber sido diagnóstico con cáncer fue su aspecto físico, pero ninguna de sus rutinas ha cambiado.

“No, porque no creo que la muerte sea un castigo, al contrario, creo que es un premio por haber terminado el juego hasta el último nivel”, aseveró el entonces conductor del programa “Cuídate de la cámara”.

Edy Smol opta por la herbolaria

En ese sentido, Edy también explicó que uno de sus doctores ha reconocido su polémica decisión, y que tras sus avances ha decidido incentivar los métodos de los jugos y de la herbolaria a sus demás pacientes.

“Mi primer doctor al principio estaba muy enojado [...] pero ahora me ha dicho que ha aprendido mucho de mí y que, aunque la medicina sirve mucho, a partir de ver mi evolución está empezando a recomendar a sus pacientes también la cuestión de los jugos y de la herbolaria”, indicó.

