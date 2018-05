Edwin Luna y kimberly Flores festejan ‘baby shower’ en programa de televisión

Edwin Luna, vocalista de la famosa banda ‘La Trakalosa de Monterrey’, acudió junto a Kimberly Flores a un programa de televisión, donde fueron agasajados por la producción quienes le organizaron un 'baby shower', en honor a su hija Gianna.

La guatemalteca Kimberly Flores y el cantante, Edwin Luna, se sorprendieron tras este emotivo festejo para su bebé.

La celebración fue parte del programa 'Gente Regia' transmitido por la cadena Televisa Monterrey, en donde los futuros padres se divirtieron a la vez que aprendieron entre otras cosas, cómo poner pañales a un bebé.

Una publicación compartida por Kimberly Flores (@kimfloresfit) el May 8, 2018 at 5:09 PDT

Durante la transmisión que tuvo lugar este martes, Flores consultó a un experto sobre los cuidados que debe tener durante el embarazo:

"En las redes sociales dicen que no cruces las piernas porque lastimas al bebé y que no uses tacones por lo mismo". Comentó la modelo.