Edwin Luna y Kimberly Flores son criticados en Instagram por un look "naco"

El cantante Edwin Luna de La Trakalosa de Monterrey y su esposa Kimberly Flores, fueron el blanco de burlas en las redes sociales, la pareja recibió diversas críticas de algunos internautas que llamaron "naco" al look que presumieron en Instagram, mientras disfrutaban de un paseo en la Ciudad de México.

En la reciente foto que compartió en Instagram el cantante Edwin Luna, no fue el agrado de algunos usuarios de las redes sociales, pues no dudaron en burlarse del famoso y Kimberly Flores, así como del piropo que le hizo el vocalista de La Trakalosa de Monterrey a su esposa.

Te puede interesar: Edwin Luna y Kimberly Flores son llamados RIDÍCULOS por hacer vídeos en Tik Tok

En la instantánea se puede apreciar que Kimberly Flores es una amante de la moda, pues al parecer la esposa de Edwin Luna tiene gustos muy caros; en la foto se aprecia una bolsa de la marca Gucci con un valor de más de 30 mil pesos y unas botas de más de 12 mil pesos.

Mientras que Edwin Luna lució más casual con una chamarra de mezclilla combinado con unos jeans y una camisa lisa, aunque lo que sorprendió a los usuarios fue el celular de más de 20 mil pesos que tiene el cantante de La Trakalosa de Monterrey.

Edwin Luna y Kimberly Flores reciben burlas

Tal parece que los usuarios en las redes sociales no perdieron la oportunidad de burlarse de Kimberly Flores y Edwin Luna, y no dudaron en llamar "naco" al look que llevaban puesto, durante su paseo por la Ciudad de México.

Edwin Luna y Kimberly Flores son criticados Foto: Instagram

"Deberías marcar tu cintura", "Al menos el pantalón ya no parece mallón", "Fiona", "Tiene cara de hombre", "reina del tubo", "La mona aunque se vista de seda mona se queda", "A cada rato enseña sus dientes de caballo", Fueron algunas comentarios que le enviaron a Kimberly Flores.

Unode los usuarios de las redes sociales comparó a Kimberly Flores con el personaje de "Chucky", otros internautas se burlaron de los videos que comparte en su cuenta de Instagram, mientras que algunos seguidores defendieron a los famosos de las burlas y expresaron que la chica fitness y Edwin Luna son una linda pareja.

Foto: Instagram.