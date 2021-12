¿Edwin Luna y Eduin Caz tendrán una colaboración musical? Esto sabemos.

¿Habrá una nueva colaboración musical entre Edwin Luna y Eduin Caz? El vocalista de la Trakalosa respondió a través de su cuenta en Instagram. Y es que, con motivos de Fin de Año, Edwin Luna decidió aclarar todas las dudas que tuvieran sus fanáticos, entre estas sus futuras colaboraciones.

En una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial en Instagram, Edwin Luna habló sobre realizar una colaboración con el Grupo Firme. Resulta que mientras Luna se hallaba en el Gym uno de sus fans le insinuó que la colaboración entre las bandas sería un éxito rotundo.

“Esto me lo han comentado en varias ocasiones, no es algo que yo decida ‘ay si ya mañana’”, dijo Luna. En sus historias de Instagram, Edwin Luna señaló que hacer una colaboración no es tan sencillo y no es algo que dependa totalmente de él o de la banda, sino que existen múltiples involucrados.

"No hemos llegado a nada", dice Edwin Luna sobre colaboración

“He tenido la fortuna de platicar con el tocayo no tocayo, porque son similares los nombres, pero no hemos llegado a nada”, señaló. Pues, aunque Edwin Luna mencionó sí ha platicado con Eduin Caz, el líder de Grupo Firme, para llevar a cabo una colaboración, todavía no han llegado a ningún acuerdo.

Sin embargo, Edwin Luna no se cerró a la posibilidad de colaborar algún día con Eduin Caz y Grupo Firme. “Pero un día Dios quiera”, dijo.

Colaboraciones musicales de Edwin Luna para 2022

En fechas recientes Edwin Luna reveló que la Trakalosa se encuentra preparando una colaboración con Pancho Barraza, el cantautor de música regional mexicana. Respecto al nuevo sencillo y el video de Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey con Barraza, todavía no se dan a conocer detalles como nombre o fecha de lanzamiento.

La Verdad Noticias informa que, aunque el nuevo sencillo “está muy bonito”, de acuerdo con Pancho Barraza, no se dará mayor información sobre el tema hasta que las grabaciones sean terminadas.

