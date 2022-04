Edwin Luna señalado de quedarse con las ganancias de Mona y Geros.

Posterior a la infidelidad en el programa “La Casa de los Famosos” una nueva polémica surge para Edwin Luna y Kimberly Flores, ya que la pareja fue señalada de “aprovecharse” de algunos influencers para hacer crecer su popularidad en redes sociales y entre ellos se encontrarían Mona y Geros.

Marisol y Gerónimo, conocidos como Mona y Geros en redes sociales, han sabido ganarse el cariño de los cibernautas por su peculiar forma de relatar varias de sus experiencias, y es que los usuarios se han sentido identificados con ellos. Fue gracias a esto que la pareja ha logrado un enorme éxito en las plataformas, lo que los llevaría a hacer colaboraciones con Flores y Luna.

Algunos influencers han denunciado en redes sociales que Edwin Luna y Kimberly Flores se han aprovechado de ellos para realizar colaboraciones con las que consiguen más seguidores, aunque son ellos quienes no tienen recompensas. En medio de la controversia, se ha indicado que el cantante también administra las finanzas de Mona y Geros, por lo que ellos no reciben nada.

¿Edwin Luna administra las ganancias de Mona y Geros?

La Verdad Noticias informa que, al respecto, un video surgió donde se puede escuchar a Mona decir que no recibe más dinero por realizar promociones en sus diferentes redes sociales, ya que ahora todo eso lo maneja su representante y el cantante Edwin Luna mediante contratos y son ellos quienes administrarían las ganancias.

“Chicas, es que ustedes no entienden. La verdad, chicas, yo les digo una cosa y parece que no me oyen, o en ese momento que les estoy diciendo una cosa se tapan los oídos para no entenderme. Ya les he dicho: Yo ya no recibo dinero de absolutamente nada, o sea, ya no recibo dinero de cuando hago un evento, entiendan. Yo ya no recibo nada, todo lo recibe o el representante o Edwin", dice Mona en un video compartido vía Facebook.

¿Kimberly Flores se aprovecha de influencers por fama?

La controversia con la modelo de Guatemala empezó con la denuncia de Lupita Cardoza, quien dijo que la invitaron a colaborar con la esposa de Edwin Luna y para ello se vieron en Monterrey aunque no todo salió como esperaban pues la influencer no se vio beneficiada con ello, contrario a Kimberly.

Cardoza dijo que grabó varias entrevistas y otros videos que Kimberly Flores usó en sus redes sociales, luego de ello la influencer se habría quedado sin material para poder hacer lo mismo en sus plataformas y la modelo no volvió a contactarla.

