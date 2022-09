Edwin Luna se sometió a un procedimiento estético ¿De qué se trata?

Edwin Luna comparte fotos de su procedimiento estético.

Edwin Luna se ha caracterizado por compartir todos los detalles de su vida personal con sus seguidores, sin embargo generó gran asombró al dar a conocer que se sometió a un procedimiento estético y compartió fotografías de su antes y después.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Edwin Luna siempre ha demostrado que se preocupa por su apariencia física, por lo cual no dudo en tomar acciones, luego de que se percató de una pérdida de cabello drástica.

El cantante y vocalista de La Trakalosa de Monterrey publicó un par de fotografías desde un consultorio médico, alarmando a todos sus seguidores, por lo cual rompió el silencio y reveló todos los detalles de su procedimiento médico.

¿Qué procedimiento estético se realizó Edwin Luna?

El cantante Edwin Luna, quién recientemente rompió el silenció sobre las polémicas de Kimberly Flores, dio a conocer que se realizó un tratamiento capital, debido a la pérdida de cabello que estaba experimentando.

“Todo bien, me hice un tratamiento capilar porque me estaba quedando sin tierra en la maceta. Es un tiempo que me estoy dando para mí, necesito estar bien principalmente para mí, mi familia y por supuesto para la Banda La Trakalosa de Monterrey”, reveló.

De igual forma reveló que por unos días se mantendrá alejado de las redes, para dedicarse a su recuperación en compañía de su familia.

¿Cuántos años de edad tiene Edwin Luna?

Actualmente Edwin Luna tiene 35 años de edad, nació el 6 de septiembre de 1987 en Monterrey y fue gracias a La Trakalosa de Monterrey que alcanzó la fama.

Edwin Luna ha sido muy criticado en redes sociales, debido a su preocupación por cuidar su físico y mantenerse en forma, sin embargo ha revelado que no le da importancia.

Se espera que en los próximos días Edwin Luna comparta con sus seguidores todos los detalles de su procedimiento estético.

