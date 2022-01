Edwin Luna reaviva los rumores de infidelidad de Kimberly Flores

Edwin Luna menciona la supuesta infidelidad de Kimberly Flores

Edwin Luna a través de su cuenta de Tik Tok, habría confesado que su esposa le fue infiel y él se habría vengado con una infidelidad.

En La Verdad Noticias te hemos contado sobre las usuales bromas que la pareja suele hacer en redes sociales, recientemente te contamos que Kimberly Flores y Edwin Luna protagonizaron una pelea en pleno aeropuerto, como parte de un Tik Tok.

Ahora Edwin Luna protagoniza un polémico video en donde menciona una infidelidad de parte de su esposa y aunque aseguran que es broma, bien dice que “entre broma y broma, la verdad se asoma”.

Kimberly Flores infidelidad

Los famosos enfrentaron escándalos sobre infidelidad

Por medio de un video compartido en Tik Tok el vocalista de la Trakalosa, Edwin Luna habló sobre infidelidad y con esto reaviva los rumores de la supuesta traición de su esposa.

Lo que llama la atención es que el cantante de regional mexicano, dice que perdonó la infidelidad de la modelo Kimberly Flores debido a que él también la engañó.

En su video Edwin Luna con un audio de la plataforma mencionó que la infidelidad de Kimberly Flores, supuestamente ocurrida en La Casa de los Famosos, no le dolió.

Y es que recordemos que mientras la modelo participaba en el reality show de los famosos, Edwin Luna confesó haber estado con otra persona: “Mientras tú me engañabas, yo también. Por eso no me dolió”.

¿Por qué Edwin Luna saco a Kimberly Flores?

Edwin Luna reanima los rumores de infidelidad

La modelo e influencer Kimberly Flores fue señalada de serle infiel a su esposo Edwin Luna con Roberto Romano, razón por la cual el cantante le pidió que saliera del reality show “La Casa de los Famosos”.

Con el reciente video del cantante Edwin Luna, los fans de la pareja de recriminaron por reavivar los rumores sobre la supuesta infidelidad de su esposa.

Sin embargo, muchos afirman que el audio se trata de una broma, pues se sabe que el cantante se vió afectado con dichos rumores.

En el pasado cuando Edwin Luna anunció su compromiso con Kimberly Flores, fue señalado de haber sido infiel a su entonces recién ex esposa Alma Cero.

Y cuando comenzaron los rumores sobre el engaño a Edwin Luna por parte de la modelo, Alma Cero dijo que eso era parte del ‘karma’ del cantante.

Con el video que ahora se ha hecho viral, Edwin Luna ni Kimberly Flores han salido a dar declaraciones, sin embargo los fanáticos afirman que se trata de una broma entre la pareja.

