Edwin Luna presume un cambio de look extravagante y lo critican

El cantante Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey, volvió a causar revuelo en las redes sociales, pero ¿Cuál fue la razón? En La Verdad Noticias te compartimos los detalles, pues el artista mexicano de 33 años de edad se hizo un radical cambio de look.

Y es que, el famoso además de disfrutar compartir con sus fans su música, también le fascina mostrar los cambios que ha tenido en su cabello, pero en esta ocasión, el artista intentó algo extravagante y utilizó varios tonos en su pelo.

A través de su perfil social, el cantante Edwin Luna, ex esposo de Alma Cero, presumió lo que hizo durante el fin de semana, pues además tuvo de cómplice a Damián, el hijo de la cantante Kimberly Flores; ambos se pintaron el cabello, pero el famoso usó más colores.

Edwin Luna se cambió de look

El famoso se mostró emocionado por haber cambiado de look, pues recordamos que durante la fiesta de cumpleaños de uno de los hijos de su esposa, él se pintó el pelo con tonos dorados, pero esta vez se arriesgó por un cambio impactante que causó revuelo.

Edwin Luna sorprende a los usuarios por el color en su cabello

En las fotos que compartió en su cuenta oficial de Instagram, compartió cómo luce más de cerca los colores que se puso en el cabello, pues decidió usar el azul, rojo y amarillo, pero su cambio extravagante fue duramente criticado por algunos internautas.

Algunos usuarios mencionaron que el cantante mexicano, solo se cambio de look para llamar la atención, otros comentaron que luce ridículo con los colores que tiene su pelo, de igual forma algunos mencionaron que ese look no le favorece.

El cantante de La Trakalosa recibe críticas por su cabello

Tras las críticas que recibió el vocalista de La Trakalosa de Monterrey, él prefirió no tomar en cuenta los comentarios negativos, pues en varias ocasiones Edwin Luna ha recibido contundentes mensajes de los haters. ¿Qué te pareció el look del artista? Déjanos tus comentarios.

