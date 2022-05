Edwin Luna presume que usa faja moldeadora y le llueven críticas

Edwin Luna demuestra que no le importan las críticas.

Edwin Luna es una de las figuras mediáticas del espectáculo, acaparando las cámaras por sus constantes cambios físicos, en esta ocasión ha sido sujeto de burlas al mostrarse usando una faja moldeadora idéntica a la de su esposa.

En La Verdad Noticias incluso te dimos a conocer que Kimberly Flores y Edwin Luna han mostrado que se hacen manicura juntos, situación que ha generado burlas para el cantante.

A pesar de esto, Edwin Luna afirma que el cuidar su físico es con la finalidad de que pueda ofrecer presentaciones de calidad y ha demostrado que no le importan las críticas de las que ha sido objeto.

Critican a Edwin Luna por mostrarse en faja junto a su esposa

Por medio de sus redes sociales, el cantante Edwin Luna publicó una fotografía donde se le ve usando una faja idéntica a la de su esposa Kimberly Flores, esto para cuidar su figura.

“He probado muchas fajas y definitivamente me quedo con esta, no existe otra cinturilla más cómoda, no lastiman tu piel. Kim y yo las amamos", escribió en la descripción.

A pesar de que el cantante se muestra sonriente y sin ninguna preocupación por mostrar uno de sus secretos, en redes sociales ha sido objeto de burlas y críticas, por mostrar este tipo de métodos.

“Una amiga más para su esposa, primero las uñas ahora faja, que se maquillen juntas", "bájale a las tortillas compi", "¡Ay no! Ahora hasta con faja", "¿También se prestan los tacones?", son algunos de los comentarios.

¿Cómo se llama la nueva canción de Edwin Luna?

Edwin Luna demuestra que no le importan las críticas y sigue presumiendo su día a día.

El cantante Edwin Luna junto a su agrupación “La trakalosa de Monterrey” están disfrutando del éxito de “Hasta que salga el sol”, donde también colabora el paero Lefty Sm.

“Hasta que salga el sol” ha tenido un gran recibimiento del público de “La trakalosa de Monterrey” desde su lanzamiento.

A pesar de esto, Edwin Luna no se ha salvado de ser objeto de críticas, aunque el cantante ha demostrado que no le importan y sigue compartiendo detalles de su vida diaria.

