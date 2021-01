Edwin Luna niega haber sido VIOLENTO con Alma Cero

Edwin Luna rompe el silencio y en entrevista con ‘Venga La Alegría’ habló sobre las fuertes acusaciones que la comediante Alma Cero realizó en su contra, en las cuales asegura que el famoso cantante la violentó física y psicológicamente en el tiempo que fueron pareja.

Según Edwin Luna, él prefiere dejar el pasado atrás y enfocarse en el presente, además de que reiteró que no está enojado por las declaraciones que Alma Cero hizo en su contra y que incluso, no tendría problema en saludarla si llegara a encontrarsela en algún lugar.

Respecto a las acusaciones de violencia en su contra, el cantante y vocalista de La Trakalosa de Monterrey aseguró que él jamás le ha levantado la mano a ninguna mujer, por lo que se encuentra tranquilo y no le interesa las críticas que recibe en redes sociales.

Eso sí, Edwin Luna no está de acuerdo con que su ex pareja haya realizado dichas declaraciones a cuatro años de su separación: “Lo único que no me parece es que creo que cada situación debe de ser al instante... ¿Por qué en ese momento no lo dijiste? Pero al final de cuentas, yo estoy tranquilo, feliz en casa con mis hijos y mi esposa”.

Edwin Luna se dio una nueva oportunidad en el amor, ahora al lado de Kimberly Flores.

Alma Cero y Edwin Luna protagonizan nueva polémica

Hace unas semanas, la actriz y comediante confesó a Venga La Alegría que había sido víctima de las relaciones tóxicas, y que incluso había llegado a ser violentada por su última pareja, por lo que los ataques a Edwin Luna en redes sociales no se hicieron esperar.

Alma Cero causó polémica con sus declaraciones realizadas en contra de Edwin Luna.

Cuando Alma Cero fue cuestionada sobre si había sido agredida físicamente por dicha persona, ella dijo que quizás sí, aunque también reveló que en una ocasión le dijo: “Olvídate de ti, aquí el único que importa soy yo y si quieres”.

