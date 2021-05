Edwin Luna, conocido por ser el vocalista de La Trakalosa de Monterrey, ofreció una entrevista al programa ‘Miembros Al Aire’ de Unicable. Durante la plática, el cantante confesó que hace un par de meses se vio obligado a llevar a sus hijos a vender al mercado, esto con la finalidad de enseñarles una lección de vida.

De acuerdo a las declaraciones del cantante, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el cantante tomó esta decisión luego de que uno de sus hijos le reclamara por no comprarle lo que él quería, asegurando que de nada servía que trabajara tanto si no podía gastar en él.

El vocalista de La Trakalosa decidió enseñarles una lección a sus hijos.

“Él, en su mentalidad me dice: ‘Oye, ¿para qué trabajas mucho? Si no tienes para comprarme, dame una tarjeta’. Entonces, me hirvió la sangre y le dije: ¿Sabes cómo empecé yo? Empecé vendiendo ropa en el mercado con mi mamá”, declaró el intérprete de ‘Borracho de Amor’.

El cantante da una importante lección de vida

Tras la respuesta que le dio su hijo, el hoy esposo de Kimberly Flores levantó a sus hijos un domingo de la mañana y les pidió que juntaran la ropa y los juguetes que ya no usen, esto debido a que los llevaría al tianguis para venderlo y así ellos puedan juntar su propio dinero.

“Hace dos meses, me los llevé al mercado. Se trajeron los juguetes que ya no usaban, la ropa, nos pusimos a vender. Sirvió, porque la raza, veía que éramos nosotros, y rápido compraron las cosas y se llevaron todo, pero trato siempre de enseñarles la humildad, que vean las dos caras de la moneda”, declaró Edwin Luna.

Finalmente. recordó que él tuvo que vender ropa y juguetes para ayudar a su madre, quien se había quedado sola y con cuatro hijos que mantener. De esta manera es que él pudo salir adelante para luego convertirse en un talentoso exponente de la música de banda.

Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey

El cantante regiomontano saltó a la fama gracias a La Trakalosa de Monterrey.

En 2011, Edwin Luna y sus amigos deciden unirse para formar una agrupación musical, de la cual surgiría un primer sencillo titulado ‘Después de ti no hay nada’, mismo que logró gustar al público. Actualmente, se han posicionado como una de las bandas de regional mexicano más exitosas del momento.

La Trakalosa de Monterrey es la intérprete de grandes éxitos como el tema ‘Fijate Que Sí’, ‘Borracho de Amor’, ‘San Lunes’ y ‘Tatuado Hasta Los Besos’, entre otros.

¿Te pareció correcto el actuar de Edwin Luna? SI 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> NO 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''">

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Fotografías: Redes Sociales