Edwin Luna lleva a Kimberly Flores a un nuevo reality: “Como que no aprendí”

Kimberly Flores formará parte de un nuevo reality show.

Kimberly Flores anunció que se unirá a un nuevo reality show y aunque no dió más detalles, destacó la presencia de Edwin Luna, quién la acompañó a la CDMX, donde tendrá lugar el programa y no perdió la oportunidad de recordarle a la influencer el escándalo que generó su presencia en La Casa de los Famosos.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que durante la participación de Kimberly Flores en la primera temporada de La Casa de los Famosos, la influencer fue puesta en evidencia por una presunta infidelidad.

Sin embargo, la pareja demostró que pudieron luchar contra el escándalo y la crisis en su matrimonio, pues ahora presumen lo enamorados que están.

Kimberly Flores estará en un nuevo reality

Edwin Luna bromea sobre la participación de Kimberly Flores en La Casa de los Famosos.

Por medio de su cuenta de Instagram, Eduin Luna admitió que no aprendió la lección con el reality “La Casa de los Famosos” pues aceptó volver a llevar a Kimberly Flores a otro reality.

“Una vez más, como que no aprendí, ya le dije pero otra vez quiere ir a un reality y ahí vamos a México, a dejarla al programa” dijo.

Por su parte, Kimberly Flores quién recientemente se fue de vacaciones junto a toda su familia, se mostró muy emocionada e hizo oídos sordos a los comentarios de su esposo, asegurando que el sábado daría más detalles sobre su nuevo proyecto.

Sin embargo, Edwin Luna aseguró no le diría nada más sobre sus decisiones ya que no quería ser “grosero” con ella: “Te iba a decir otra cosa pero no quiero ser grosero”

Kimberly Flores en La Casa de los Famosos

Kimberly Flores salió de La Casa de los Famosos por petición de Edwin Luna.

Recordemos que durante su estancia en La Casa de los Famosos, Kimberly Flores fue señalada de ser infiel al cantante Edwin Luna, con su compañero Roberto Romano.

Incluso Edwin Luna asistió al programa a pedirle a Kimberly Flores que saliera del reality, debido a que los comentarios y señalamientos habían comenzado a afectar a su familia.

A pesar de esto, Kimberly Flores aseguró que no le fue infiel a Edwin Luna y a pesar de toda la polémica que tuvieron que enfrentar se han dejado ver muy enamorados.

