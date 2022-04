Edwin Luna le canta las mañanitas a el influencer Geros

Edwin Luna es un famoso cantante que recientemente estuvo en medio de una polémica y es que lo acusaban de que se quedaba con el dinero de los influencers Mona y Geros, pero este desmintió su enemistad.

Resulta que el domingo 24 de abril, Edwin Luna junto con Kimberly Flores y su familia asistieron como invitados a la fiesta del cumpleaños del influncer Geros.

Fue durante la celebración que el cantante Edwin Luna de La Trakalosa de Monterrey aprovechó el mariachi y le cantó las mañanitas además de complacerlo con otras peticiones.

Edwin Luna en la fiesta de Geros

Tal parece que a través de sus cuentas en redes sociales Edwin Luna dio a conocer se encontraba en la fiesta de cumpleaños que Mona le organizó a Geros.

En esa fiesta, la cual fue temática del programa infantil “PAW Patrol”, Edwin Luna y su esposa estuvieron conviviendo con los influencers y sus invitados.

La fiesta fue temática del programa infantil PAW Patrol

Y aprovechando la asistencia de una banda de mariachis el cantante de la Trakalosa le cantó las mañanitas al festejado además de cumplir con algunas peticiones que le hizo, es por eso que en los videos y fotografías compartidas se puede ver a Edwin Luna bailando, en el torito mecánico, bebiendo y participando en el show de payasos.

Entre sus publicaciones Edwin Luna destacó que sin tener en cuenta sus ocupaciones o trabajo, su familia y los influencer han formado una amistad:

“La raza inventa mil cosas por qué carecen de muchas cosas, pero seguimos siendo amigos”

El cantante y la polémica con los influencers

Mensaje de Edwin Luna

Hay que destacar que anteriormente se insinuó Edwin Luna había firmado un contrato con Mona y Geros el cual lo hacía acreedor a una parte de sus ganancias.

Sin embrago, este rumor el cantante lo disipó asegurando que no todas las personas que se dedican a las redes sociales eran iguales: “Creen que todos los que nos dedicamos a las redes sociales somos iguales, pero hay quienes sí sabemos ser amigos”.

Por su parte, Edwin Luna aseguró su amistad no tiene que ver con el dinero ya que este no tendría una verdadera importancia para el: “El dinero jamás lo mencionaría porque eso solo es papel que va y viene, y aunque tengas mucho no siempre eres feliz”.

Cabe destacar que pese a que el viaje a Guanajuato fue largo, debido a otros compromisos el cantante Edwin Luna y su familia se regresaron el mismo día a Monterrey.

