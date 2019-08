Edwin Luna exhibe foto íntima de Kimberly Flores de su noche de bodas

Parece incansable la ola de criticas y comentarios generada por medio de los usuarios de las redes sociales contra la modelo guatemalteca Kimberly Flores, quien ahora es la ‘esposa y señora’ de Edwin Luna, el vocalista de ‘La Trakalosa de Monterrey’.

Y es que recientemente comenzó a circular una fotografía en Internet, donde se ve a Flores portando la ropa íntima que utilizó para su noche de bodas y con la que seguro hizo muy feliz a su marido; no obstante, la imagen ha sido blanco de los peores insultos y señalamientos.

La gran sorpresa, es que dicha instantánea no apareció de casualidad en la web, pues fue su mismo esposo, Edwin Luna, quien publicó la escandalosa fotografía en sus redes sociales, orgulloso y emocionado de revivir el íntimo momento que vivieron juntos en ese día tan especial para ambos.

La realidad es que Edwin Luna quiso compartirle a sus seguidores cómo lucía Kimberly Flores debajo de su lujoso vestido de novia, sin embargo no resultó como esperaba, pues en vez de recibir halagos y respuestas de apoyo, los fans no han dejado de insultarla a ella por promiscua y a él por no tener decoro en la manera en que exhibe a su esposa.

En la imagen se ve a la modelo posar frente a su hermoso vestido de novia, mismo que lució durante su extravagante enlace nupcial por la iglesia. Portando una diminuta lencería blanca y un liguero en su pierna, Kimberly quiso retratarse en paños menores en un día que a nuestro particular punto de vista, no había necesidad de hacerlo.

Al pie de la foto, Edwin Luna colocó unas palabras dedicadas a su mujer:

“Me encantaron estas fotos, te ves hermosa mi vida. Sigo emocionado y recordando cada momento de nuestra vida juntos”.

Los comentarios negativos no han parado y han cuestionado al cantante por haber exhibido de esa forma a su esposa, pues aseguran que se trata de una imagen muy intima que deberían disfrutar en privado.

Los recién casados fueron acusados de corrientes y vulgares, pues aseguran que presumir en lencería a la mujer con la que te acabas de contraer nupcias, es inmoral.

