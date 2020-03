Edwin Luna es inestable emocionalmente e intentó suicidarse ¡Alma Cero confiesa!

Edwin Luna, fue la relación más tóxica de Alma Cero, así lo confiesa la misma actriz durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, publicada en su canal oficial de YouTube.

Alma Cero y Edwin Luna

De acuerdo a Alma Cero - quien saltó a la fama en “María de todos los Ángeles" de Televisa -, Edwin Luna fue una “pareja manipuladora”, que incluso amenazó con atentar contra su vida durante una discusión.

“¡Y tras! que me enamoró, pero de la relación más tóxica de mi vida. No estaba lista, no estaba pensando en mi. Siempre estaba pensando en alguien más”, comenzó el relato de Alma Cero.

Respecto al incidente cuando Edwin Luna intentó suicidarse, Alma Cero confesó que tuvo lugar a menos de tres meses de contraer matrimonio con el cantante.

“Pasó una plática muy dramática, donde él atentó contra su vida, es un tema fuerte [...] Él me pidió que me fuera, tal cual, a los dos meses y medio de haber firmado nuestro matrimonio me pidió que me fuera y me fui, no sé exactamente cuál fue el clic pero yo estaba muy tóxica, la relación fue muy tóxica”.

Alma Cero y su matrimonio con Edwin Luna

“Yo atraje una pareja manipuladora, una pareja que tiene mucho que arreglar. Me enamoré de la idea de ‘ahora si ya voy a tener mi familia’ y está mal [...] Estás viendo cómo está la situación y te metes, crees que puedes cambiar a la persona”.

Alma Cero confesó que Edwin Luna también le fue infiel en muchas ocasiones , hasta que finalmente terminó la relación por el romance del cantante con Kimberly Flores.

“Yo agradezco mucho que se haya topado con la persona con la que está, porque me ayudó como a (salir de esa relación). Yo la bendigo a esa mujer, creo que ella tiene que vivir su propio proceso, no podría atacarla”.