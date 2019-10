Edwin Luna desata odio por decir que tiene cara de ‘indio mexicano’

No es ningún secreto que desde hace algunos meses, el cantante Edwin Luna se ha convertido en una de las figuras del mundo del espectáculo mexicano más polémicas que existe en la actualidad.

Aunque el vocalista de ‘La Trakalosa de Monterrey’ se ha enfocado principalmente en los últimos tiempos a pregonar su amor incondicional hacia su ahora esposa, Kimberly Flores, la realidad es que Luna parece estar todo el tiempo metido en el ojo del huracán.

Y es que todo el ciclo de despreció comenzó desde que anunció su relación con la edecán guatemalteca Kimberly Flores, quien tampoco le ha aportado nada bueno a su imagen como figura pública.

El siguiente gran golpe contra Edwin Luna, se dio a principios de septiembre cuando se confirmó la salida definitiva de Alann Mora, quien fungiera como uno de los vocalistas de la banda ‘La Trakalosa de Monterrey’.

Según los rumores, fue el mismo Edwin Luna quien se encargó de correr a Alann Mora de la banda por celos profesionales, pues ahora comenzaban a ubicar más a Mora como el vocalista del grupo que a Luna.

La polémica más reciente se hizo presente en una publicación realizada por Edwin Luna en su cuenta oficial de Instagram, en una fotografía donde detalló que se estaba haciendo un 'arreglito', pues en la imagen aparece posando en un consultorio médico.

Rápidamente el cantante especificó en el escrito que acompañó la instantánea, que no se trataba de una cirugía plástica, ya que él se siente conforme con su rostro, sin embargo, la controversia se desató cuando admitió que no le importa tener cara de ‘indio’, ya que esta característica es por tener ‘sangre mexicana’.

“No es cirugía en belleza he jajaja por que después dicen ya te vas a quitar la cara indio jajajaja pero esa la tengo bien de sangre mexicana esa no me la quito".