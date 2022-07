Edwin Luna contesta con un video a quienes lo llaman "sangrón"

Edwin Luna es un famoso cantante que recientemente causó polémica y es que se resalta que no se toma fotografías en eventos por cuestiones de seguridad y muchos lo han catalogado de sangrón.

Es por eso que ahora a través de su cuenta oficial en Facebook Edwin Luna respondió a quienes lo acusaron de no quererse tomar fotografías con sus fanáticos en los eventos.

De acuerdo con el cantante Edwin Luna, si no la hace es de a asuntos de seguridad y protección de niños; sin embargo, destacó nunca se niega a las peticiones que se encuentra entre sus fans, ya que siempre está agradecido con ellos.

Edwin Luna envía video a quienes lo critican

Edwin Luna tomandose fotos

Ante la polémica desatada, por medio de las redes sociales Edwin Luna compartió un video contabilizando la cantidad de fotos que se puede llegar a tomar a lo largo de un día normal: “Me dijeron hace como dos días por mensaje que yo casi no me tomaba fotos, mentira. Nada más hoy vamos a contar cuantas fotos me tomo en un día normal”.

En su cuenta oficial de Facebook Edwin Luna compartió un video mostrando la cantidad de fotos que se puede llegar a tomar en solo día y es que de acuerdo con el vocalista de La Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna fue acusado falsamente de comportarse “mamón” con sus fanáticos en las calles.

Ahora el cantante aseguró que los únicos momentos en donde se niega es durante los eventos y esto por cuestiones de seguridad, pues muchas veces hay niños presentes y debido a las multitudes es difícil tener un control, pero en la calle, aeropuertos, restaurantes, entre otros lugares no se niega.

No se toma fotos en eventos

Edwin Luna tomandose fotos

“Dicen que soy bien mamón porque no me tomo fotos, pero lo que no entienden es que en los eventos en muchas ocasiones es peligroso por los niños, seguridad y muchas otras cosas”.

Por si fuera poco, en su video se ve como camino a Michoacán, para su penúltimo concierto de su gira, el cantante posa con más de 100 fans algunos durante el trayecto y otros antes y después del evento.

Entre otros detalles, resaltó que en cuanto a los ánimos aseguró siempre estar dispuesto, solo que en algunas ocasiones logra acumulara hasta 24 horas sin dormir, por lo que aparece cansado y por el cariño que le “expresan” y que “le tienen” sus fanáticos, Edwin Luna se dijo profundamente agradecido.

“Terminé mas que contento por todo el cariño que ustedes me tienen”.

Cabe destacar que además de fotografiarse mientras está trabajando, en salidas familiares Edwin Luna y su esposa, Kimberly Flores, posan con quienes lo reconocen en las calles.

