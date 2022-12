Edwin Luna aseguró que hay dos versiones, tras declaraciones de Alma Cero

Hace unos días la actriz Alma Cero causó toda una controversia luego de sus fuertes declaraciones sobre su matrimonio con Edwin Luna, pero ¿qué dijo el cantante tras las revelaciones? En La Verdad Noticias te compartimos todos los detalles de la reacción del artista.

El vocalista de La Trakalosa de Monterrey fue abordado por la prensa, donde le cuestionaron por la polémica, a lo que dijo que habrá un momento en donde él de su versión, pero dejó en claro que ahora no es el momento, ya que está enfocada en cerrar el año con sus hijos y disfrutar de la Navidad.

Cabe mencionar que la actriz mexicana y exesposa del cantante dijo que su matrimonio con el famoso fue una pesadilla, detalló que el artista comenzó a cambiar su trato con ella, y se volvió agresivo, además comentó que comenzó a sospechar de una supuesta infidelidad.

Edwin Luna dará a conocer su versión de la historia pronto

Durante la entrevista, el cantante comentó que desea pensar bien las cosas para no cometer ningún error al momento de dar su versión de lo que pasó con Alma Cero, sin caer en el egocentrismo, de igual forma dijo que respeta a su exesposa y que nunca hablará mal de ella.

"Creo que, en todas partes, hay dos versiones". Dijo el cantante.

Por otro lado, el famoso comentó sobre su ex: "Le mando un gran abrazo, que Dios me la bendiga, no tengo nada en contra de ella. Cabe mencionar que Luna dijo que quizás sus declaraciones las dará a través de un comunicado.

¿Qué le pasó a Edwin Luna?

El cantante se sometió a un tratamiento capilar

El cantante Edwin Luna sorprendió a sus seguidores el pasado mes de septiembre luego de que se sometió a un tratamiento capilar, ya que se percató que se estaba quedando pelón, pues expresó: "Me estaba quedando sin tierra en la maceta".

