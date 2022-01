Edwin Luna asegura sentirse orgulloso de ser confundido con Ricardo Montaner

El vocalista de La Trakalosa de Monterrey presumió este bochornoso momento en Facebook.

El cantante Edwin Luna, conocido en el mundo del espectáculo por ser el fundador y vocalista de La Trakalosa de Monterrey, se convirtió en blanco de duras críticas en las redes sociales luego de que presumiera que un par de fanáticas lo confundieron con Ricardo Montaner.

A través de su página de Facebook, el también esposo de Kimberly Flores compartió un breve video, en el cual presume algunos momentos de su reciente visita al programa Hoy. Sin embargo, el detalle que causó polémica entre los cibernautas es que al principio del clip es posible ver a dos mujeres esperando con ansias al patriarca de la Dinastía Montaner.

Todo parece indicar que las fanáticas se emocionaron al ver que había un grupo de reporteros entrevistando a una celebridad, por lo que ellas asumieron que se trataba del intérprete de ‘Bésame’, quien recientemente pospuso sus conciertos a causa del COVID-19. Tristemente, sus ilusiones quedaron hechas trizas al ver que se habían confundido.

Es un honor que lo confundan con Ricardo Montaner

El cantante asegura que fue un honor que lo hayan confundido con Ricardo Montaner, a quien considera un artista de talla internacional.

Esta confusión no pasó desapercibida para el vocalista de La Trakalosa de Monterrey, quien acompañó este clip con una frase, en la cual aseguraba sentirse orgulloso con que lo hayan confundido con Ricardo Montaner, a quien catalogó como un artista de talla internacional.

La inusual comparación tampoco fue ignorada por sus detractores, quienes lanzaron críticas en su contra. “Pobre Montaner”, “Ni a los talones le llegas”, “Montaner versión afeminado y sin talento”, “Por favor, que no ofendan a Montaner, no hay ni una mínima comparación” y “No te confundieron, ellas no saben quien eres” son algunos comentarios que se leen en Facebook.

¿Cómo empezó Edwin Luna?

El regiomontano es conocido por ser el fundador y vocalista de La Trakalosa de Monterrey.

Edwin Luna es un cantante originario de Monterrey, Nuevo León que se dio a conocer en la industria musical al ser el fundador y vocalista de La Trakalosa de Monterrey. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el artista también destaca por ser el esposo de Kimberly Flores, con quien ha tenido una polémica historia de amor.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales