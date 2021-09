Edwin Luna asegura que no quiere detener la carrera de Kimberly Flores

El matrimonio de Edwin Luna y Kimberly Flores están envuelto en la polémica después de que la influencer dejó el reality “La Casa de los famosos” hace casi una semana. Ante esto, el cantante declaró en una entrevista que contrario a lo que muchos han especulado, él no está tratando de detener la carrera profesional de su esposa.

De acuerdo con el artista, él siempre ha apoyado a Kimberly en todos sus proyectos de manera incondicional desde que comenzaron su relación. Así lo declaró durante una entrevista para el reality show de Telemundo.

Como te revelamos en La Verdad Noticias, se rumoró hace unos días que Kimberly Flores dejó el reality por una presunta infidelidad a Edwin Luna, ya que la modelo guatemalteca fue captada muy cariñosa con uno de sus compañeros del programa.

Kimberly Flores dejó “La casa de los famosos” por sus hijos

Edwin aseveró que él no está tratando de truncar la carrera de su esposa a pesar de la polémica por presunta infidelidad/Foto: El Gráfico

Se especuló que después de estas escenas, que Edwin prácticamente obligó a Kimberly a dejar el show de televisión. Pero en realidad, tanto Edwin como Kimberly aparecieron en “La Casa de los famosos” de manera virtual para explicar que el motivo de la salida de la famosa fue por sus hijos.

Aunque Flores se perfilaba como una de las participantes más fuertes del show, ella tuvo que regresar a su hogar, ya que el matrimonio aún tenía diversos proyectos y compromisos que cumplir con sus hijos, quienes para ambos, son la prioridad.

"Se que la gente cree que yo quería sacarla para que no avanzara o no se hiciera más popular, pero al contrario, en cada alfombra roja, en cada evento, ella siempre ha estado conmigo y siempre la he presentado como Kimberly Flores... Nunca la he buscado para ser una mujer que esté encerrada en casa", comentó.

Edwin Luna tuvo que aclararle a su hijo que Kimberly no fue infiel

El intérprete de "Fíjate que sí" confesó que después de la “coquetería” que Kimberly tuvo con su compañero, el cantante tuvo que explicarle a su hijo mayor lo que realmente había pasado para que él no malinterpretara la escena, pensado que su mamá podría ser infiel.

"Si fue un detonante en el sentido de mis hijos. Yo lo había platicado con ella desde el momento que entró, estábamos conscientes de lo que podía suceder. Al ver que desde el primer día Roberto Romano estuvo sobre Kim, yo lo entendí, pero no tomamos la precaución de consultar a nuestros hijos", comentó Luna durante la entrevista.

Y el cantante continuó: "No son unos niños chiquitos, y cuando ellos empezaron a recibir todas las notas, no lo entendían; mi hijo me cuestionaba fuertemente y me decía que por qué ella estaba fallando".

Kimberly Flores en "La Casa de los Famosos” logró reflexionar sobre su relación con Edwin Luna, pero nunca consideró cómo estar en este programa iba a afectar a sus hijos, por lo que mejor decidió retirarse del reality.

