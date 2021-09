Edwin Luna asegura que le puso a Kimberly Flores las cartas sobre la mesa

Edwin Luna está aún bajo el acecho de los haters y fans, quienes tras la supuesta infidelidad de la que fue víctima no dejan de discutir sobre sí es o no un cornudo, ¿tú crees que Kimberly Flores realmente lo engañó?

En La Verdad Noticias te revelamos que el vocalista de La Trakalosa de Monterrey apoyó a su esposa para que ingresara a “La Casa de los Famosos”, un ‘reality show’ de Telemundo al que terminó yendo personalmente para llevarla de nuevo a su casa.

Anteriormente te contamos sobre la polémica historia de Kimberly y Edwin; sin embargo, ahora te diremos qué fue lo primero le dijo a su hoy esposa al momento de conocerla.

Mimí y Edwin. Foto: Instagram mimicontigo

La conductora de TV Azteca, Mimí, habló en exclusiva con el cantante y le reveló que cuando conoció a su esposa no dudó en dejarle las cosas en claro, ya que, ella le preguntó sobre la hija que tuvo con Yuli, estas fueron las palabras de la modelo:

Tras esto, Luna aseguró responderle que él tenía una relación sana con la mamá de su niña, de ahí que le comentó:

“...así que ni vengas y me digas fue tu pareja, nunca, porque te lo estoy diciendo ahorita…”

Y añadió:

“...tanto con mi hija como con su mamá me llevo de maravilla y si no estás de acuerdo mejor no seguimos en la relación.”