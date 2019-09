Edwin Luna ¿Quiere de REGRESO a Alann Mora en La Trakalosa?

Edwin Luna ha causado el enojo de sus fans, luego de haber anunciado que el cantante Alann Mora ya no será parte de "La Trakalosa de Monterrey", incluso las declaraciones del ex integrante de la banda han ocasionado que los usuarios desprecien al vocalista por la forma tan inesperada de su salida.

Debido a las fiestas patrias, el cantante a través de sus historias de Instagram reveló que estuvo acompañando a la banda para amenizar la velada con los grandes éxitos de la agrupación, sin embargo, esto no quiere decir que ya regreso con sus demás compañeros, pues aclaro que su presencia en el escenario fue la despedida oficial.

El cantante compartió emotivos videos de su última presentación con la banda, incluso agradeció a sus compañeros por todos los momentos que estuvieron compartiendo el escenario, pero, ahora estará enfocado con sus proyectos para regresar a la música como solista.

"Qué tal amigos como están, hoy fue un día distinto también... no no regrese a La Trakalosa, solo fue un evento de despedida. Gracias a todo el público, a toda la gente por tanto cariño por todo el apoyo, gracias a Dios que me permite hacer lo que más amo desde niño".

"Gracias a mis compañeros, a todos los de La Trakalosa de Monterrey, gracias por permitirme vivir momentos bonitos, especiales con ellos".

El cantante Alann Mora estuvo muy emocionado de encontrarse con sus fans. Las chicas no perdieron la oportunidad de tomarse fotografías junto al artista, quien en todo momento se mostró muy amable y atento con ellas.

Mientras que Edwin Luna a través de sus historias de Instagram, compartió algunos momentos del evento de las fiestas patrias compartiendo el escenario con el cantante Alann Mora.

