Edwin Luna: El romántico detalle que lo mantiene ligado con Alma Cero

Con bombo y platillo se anunció la boda de Edwin Luna y Kimberly Flores, que fue transmitida a nivel nacional por TV Azteca, a pesar de que se corrieran los rumores de que su relación con Kimberly fue la infidelidad que causó el divorcio del cantante con su ex Alma Cero.

Pero, a pesar de encontrarse unido en sagrado matrimonio, Edwin Luna mantenía un secreto, que ha dejado de ser secreto, y se trata de un tatuaje que se realizó cuando se encontraba casado con la actriz Alma Cero

El cantante tiene un tatuaje con la palabra “LOVE” que significa “Amor” en inglés, el cual Edwin Luna y Alma Cero se realizaron como un símbolo de su romántica relación de la que solamente existen recuerdos, ahora que ya se encuentra con otra persona, el integrante de la Trakalosa de Monterrey explicó que fue lo que ha ocurrido con dicho tatuaje.

Y es que, aunque se ha rumorado que el cantante ya se retiró el tatuaje, Edwin Luna mencionó para una entrevista con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, que no es hipócrita, dando a entender que aún mantiene dicho tatuaje, a pesar de que su relación con Alma Cero finalizó.

“No me lo he quitado y no es algo que esté pensando”, dijo Edwin Luna en entrevistas que le han realizado.

Vale la pena recordar que mientras Edwin Luna contraía matrimonio con Kimberly Flores, Alma Cero se encontraba muy contenta, de fiesta con sus amigos, quienes buscaban que la actriz se distraiga del momento que fue televisado por cadena nacional.

Lo que sí es una realidad es que Edwin luna y Kimberly Flores se encuentran muy contentos, presumiendo sus fotos llenas de romance, por lo que parece que a su actual esposa no le importa que el cantante mantenga dicho tatuaje.