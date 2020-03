Edwin Luna: DUDAN que sea el padre de los hijos de Kimberly Flores

Kimberly Flores y Edwin Luna desde que contrajeron matrimonio se han destacado por ser una de las parejas más polémicas del espectáculo, ya que su relación comenzó con rumores de infidelidad.

Es por eso que los usuarios de las redes pusieron en duda que el cantante de La Trakalosa de Monterrey sea el papá de la hija de la guatemalteca, pues a través de su cuenta de Instagram, el intérprete de ‘Borracho de amor’ compartió una instantánea en la que aparece con sus pequeños: Dasha, Damián y Gianna.

Los rumores sobre la paternidad de Edwin Luna

El famoso cantante Edwin Luna mediante la foto, les regaló un beso a sus fans un tierno beso, gesto que fue imitado por los infantes, escribiendo una descripción con algunos emojis: “#Kids #kisses de buenos días a todos de parte de #Familia @damianccito, @dashayuliedluna @kgiannaluna”.

Tal parece que la novedosa publicación ha llamado mucho la atención de las redes sociales, pues la instantánea alcanzó 30 mil 339 Me Gusta y 184 comentarios, mediante los que los cibernautas intentaron abrirle los ojos al cantante.

Resulta que entre algunos de los comentarios que se alcanzan a leer son: “Oye Edwin ya aquí entre nos es neta que no te das cuenta’, ‘La gana, cada día más se parece a su padre ya no lo puedes esconder Edwin, ahí me lo saludas’, ‘La Yana se parece a todo mundo menos a ti bueno pero padre no es el que engendra, verdad?’, ‘Y a quién se parece’, ‘Como se parece a su papá memito esa Gianna’, ‘La cara de la bebé diciendo qué oso’, ‘Gianna cada vez se parece más a su verdadero papá’, ‘Oye negro, la única tuya es la Dashita”, entre muchos otros.

Pero ahí no acabó todo, pues los usuarios de la plataforma digital aseguraron que el famoso Edwin Luna no era cariñoso con Damián, mencionando que ni siquiera sigue su cuenta de Instagram, dejando la fuerte duda al aire.