Eduin Caz y su hermano fallecido

La historia de Eduin Caz y su hermano es un tema que el cantante aún lleva en su memoria con mucho dolor. Giovanni es el nombre que se ganó un lugar dentro de la familia del vocalista del Grupo Firme.

El artista todavía se quiebra al hablar de lo que le sucedió a quien consideraba como un hermano. Por eso, muchos de los seguidores del cantante se han sorprendido porque desconocían esta parte de la historia de vida del popular músico.

Si deseas saber qué fue lo que le pasó al hermano de Eduin Caz, a continuación te comparte la historia de su muerte, así como las fotos que han circulado en redes junto al popular cantante.

¿Qué le pasó al hermano de Eduin?

Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme, contó que su mejor amigo Giovanni, a quien consideraba como su hermano, fue secuestrado y asesinado. En una entrevista con Univisión el cantante compartió:

Es algo delicado, él tuvo un secuestro, fue muy difícil, siempre andaba con él cuándo salía de la casa, se le extraña mucho. Siempre me apoyó. Agregó que ahora le cuesta cantar “Ni el dinero ni nada”, una canción que Eduin Caz grabó en la casa de Giovanni, que también era como su hogar.

El cantante finalizó: Últimamente no la puedo cantar, es muy difícil, me gana el sentimiento porque se extraña. Y agregó: desde chico yo lo conocí, yo me la vivía en su casa, en casa de sus papás, él no es mi hermano de sangre, pero lo veía como mi hermano, porque te lo juro me llevaba con él todos los días, día y noche.

Fotos de Eduin Caz y su hermano

Muerte del 'hermano' de Eduin Caz

Te compartimos algunas fotos de Eduin Caz a lado de su difunto hermano, como lo consideraba él.

¿Cuántos hermanos hay en Grupo Firme?

Eduin y Jhonny Caz

En el grupo Firme hay dos hermanos, Eduin y Jhonny Caz, quien es la tercera voz de la agrupación musical. Su presencia en el escenario es vital para las presentaciones.

Eduin Caz y su hermano fueron dos de los primeros integrantes de la banda musical que en 2008 saltó a la fama. Recientemente Jhonny declaro declaro su homosexualidad, dejando atrás el machismo y la homofobia del mundo artístico.

