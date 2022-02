Eduin Caz y Christian Nodal, una rivalidad que no ha terminado

Todo parece indicar que la enemistad está lejos de terminar.

Fue en julio del 2020 cuando Christian Nodal le confesó a sus seguidores de Instagram que no estaría dispuesto a lanzar una canción junto a Grupo Firme, esto debido a que su música no era de su agrado. Dichas declaraciones tomó por sorpresa a Eduin Caz, quien aseguró que le dolieron, ya que era un gran fanático del cantante sonorense.

“A mi me gusta mucho como canta, pero un 0% del dueto casi me dijo que no valgo ver**, pero no me agüito, lo vamos a dejar de seguir y todo bien… Sí me dolió, la neta sí me dolió, porque me gusta mucho como canta, pero bueno ya me sentí mal, equis”, declaró el líder, fundador y vocalista de la agrupación en sus historias de Instagram.

Más adelante y tras haber sido criticado por “despreciar” a Grupo Firme, el hoy ex prometido de Belinda le pidió disculpas al ver que sus palabras lo lastimaron: “Quiero aclarar y pedir perdón a todos los fans de otros artistas y a los artistas que se sintieron ofendidos… No pensé que fuera a ofender a alguien”.

Juntos en Premios Lo Nuestro 2022

Ángela Aguilar, Camilo y David Bisbal también participarán en el homenaje a Vicente Fernández.

Fotografías filtradas demuestran la mala relación que existe entre ambos cantantes.

Este altercado provocó que surgieran rumores de una presunta rivalidad entre ambos artistas, misma que fue quedando en el olvido con el paso del tiempo. Sin embargo, esta cobró fuerza al revelarse que los dos estarían juntos en el escenario al participar en un homenaje póstumo a Vicente Fernández en los Premio Lo Nuestro 2022.

Lamentablemente, todo parece indicar que entre ellos no existe una buena relación, ya que fotografías filtradas de los ensayos muestran que cada quien estuvo por su lado y que solo cruzaban palabras en caso de ser necesario. Dicho detalle desanimó a los fans, quienes todavía tienen la esperanza de una colaboración musical.

¿Quién es Eduin Caz?

El cantante ganó un Premio Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum de Música Banda gracias al disco 'Nos divertimos logrando lo imposible' de Grupo Firme.

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que Eduin Caz cobró fama al convertirse en líder, vocalista y fundador del Grupo Firme, proyecto que le ha ayudado a cosechar una fortuna de 42 millones de pesos. Hoy en día, el intérprete de 'En Tu Perra Vida' es uno de los artistas del regional mexicano más importantes de la industria musical.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales