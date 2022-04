¿Eduin Caz usa filtros? Internautas "balconean" al vocalista de Grupo Firme

Vocalista de Grupo Firme "exagera" con los filtros de Instagram

Eduin Caz ha presumido en redes sociales su gran cambio físico, el cual ha ido de la mano con el constante ejercicio y la buena alimentación.

A pesar de ello, el vocalista de Grupo Firme suele usar filtros de Instagram, que, para ser sinceros, más de uno hemos recurrido.

Por tanto su radical cambio físico sale a relucir cuando los internautas lo "balconean" por el uso excesivo de filtros.

El popular cantante de regional mexicano ha sido blanco de las críticas en las redes, luego de señalarlo por el uso excesivo de filtros en sus fotografías.

''Se dice que hay desabasto de agua purificada pues todos los filtros los tiene Eduin Caz de Grupe Firme'' , se lee en la publicación que ya es viral en redes.

Dicho publicación ha sido compartida miles de veces en las redes sociales, sin embargo los usuarios más allá de atacar al cantante, suelen empatizar con él debido al tema de los filtros.

"En estos tiempos quien no usa filtros'', ''Como si no usaran filtros'', ''No está Así en persona Está Bien Chulo Mi cuñada tiene foto con él sin filtro,y esta guapo'', ''Yo lo vi ya en concierto y no se ve así como en la foto de arrugado los filtros ayudan pero no es para tanto'', respondieron diversos internautas.

¿Cuántos años tiene Edwin Caz?

Eduin Oswaldo Parra Cazarez, vocalista de Grupo Firme tiene 27 años de edad y es hoy en día uno de los cantantes más exitoso de la música regional.

Tan solo el fin de semana, Eduin Caz subió al escenario del Coachella con Grupo Firme, donde interpretaron algunos éxitos como ‘En tu perra vida’, ‘El Tóxico’ y ‘Ya Supérame’.

