Eduin Caz rompe en llanto al recordar a su hermano durante un concierto

Eduin Caz es uno de los artistas más conocidos del mundo del espectáculo mexicano gracias a sus interpretaciones con el Grupo Firme con el que ha logrado colarse en los corazones de muchos de sus fans quienes corean sus canciones en sus conciertos.

Sin embargo, Eduin no se ha salvado de la polémica pues en diversas ocasiones ha sido portada de diarios debido a su forma de enfiestarse o incluso de beber en el escenario.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, recientemente el cantante del Grupo Firme fue tendencia debido a que se negó a terminar uno de sus conciertos en Tijuana, en donde incluso insultó a los organizadores, sin embargo ahora el líder de la agrupación mostró su lado más sensible al llorar en el escenario.

Eduin Caz recuerda a su hermano

El famoso vocalista del Grupo Firme no pudo evitar contener el llanto al recordar el deceso de un amigo a quien consideraba como un hermano, durante su más reciente presentación en Tijuana, Baja California, como parte de su gira “Enfiestados y amanecidos”.

Todo ocurrió cuando el cantante empezó a interpretar el tema Ni dinero, ni nada, canción que le dedicó a su amigo Giovanni, por lo que al cantante se le quebró la voz frente a los miles de asistentes que se dieron cita en el concierto.

De acuerdo con los videos que circulan del momento, Eduin Caz hizo una pausa en su interpretación para dar unos tragos de cerveza y luego bajar la mirada y llorar, provocando que el resto de los integrantes de la banda lo abrazaran fuertemente.

En el pasado el artista ha abierto su corazón y admitió que la pérdida de su amigo fue un gran golpe para su vida, pues él fue quien siempre lo apoyó en sus proyectos, por lo que no quiso contar mucho de su deceso por respeto a su memoria.

“Es algo delicado. Él tuvo un secuestro, fue muy difícil, siempre andaba con él cuando me salí de la casa, se le extraña mucho. Siempre me apoyó”,contó en una ocasión Eduin Caz.

Para el cantante su amigo era como u hermano, pues pasaban mucho tiempo juntos, por lo que su muerte fue algo que jamás esperó

“Yo me la vivía en casa de sus papás, él no es mi hermano de sangre, pero lo considero como mi hermano de sangre porque convivía con él todos los días, día y noche. cuando pasó, no era lo que yo me esperaba. Yo recuerdo que estaba en Ciudad de México”

Es por eso que la canción ni dinero, ni nada le causa conflicto pues le trae muy buenos recuerdos junto a su amigo.

Te puede interesar: Esposa de Eduin Caz muestra el antes y después de su cirugía facial

¿Cuánto cobra Grupo Firme por concierto?

El Grupo Firme cobra entre 2.5 y 3.5 millones de pesos por concierto

El prestigio que ha conseguido el Grupo Firme los ha colocado como uno de los más cotizados del mundo del espectáculo por lo que su contratación ronda entre los 2.5 millones de pesos y los 3.5 millones de pesos, sin incluir los costos de producción, según la revista BandamaxTV

