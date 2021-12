Eduin Caz reveló cómo fue el secuestro y asesinato de su 'hermano'

Durante una entrevista para el programa ‘El Gordo y la Flaca’, el vocalista de Grupo Firma, Eduin Caz, lloró al revelar por primera vez cómo fue el secuestro y asesinato de su hermano, quien en realidad era su mejor amigo pero toda su familia lo quería como un integrante más de ellos.

El cantante es de los más influyentes actualmente, pues su grupo musical está muy presente en todo México, especialmente en la frontera y en los países del norte, por lo que mucha gente lo conoce y su fama cada día crece más, aunque de su vida privada se sabe poco.

Recientemente dimos a conocer en La Verdad Noticias que Caz presumió las armas con las que se pasea, y aunque en su momento generó controversia, ahora se puede entender que es para cuidarse, pues un ser querido muy cercano a pel, fue víctima de la delincuencia.

La entrevistadora le preguntó sobre el amigo a quien consideraba su mejor amigo y él rompió en llanto al contar que no pudieron rescatarlo de ese secuestro que tuvo lugar hace cuatro años y que a él le sigue doliendo como el primer día.

“Es algo delicado, él tuvo un secuestro, fue muy difícil, siempre andaba con él cuando salía de la casa. Se le extraña mucho. Siempre me apoyó”.

También confesó que últimamente le es muy difícil cantar, pues lo recuerda con mucho cariño pero también dolor por cómo partió de este muy.

“Yo me la vivía en su casa, en casa de sus papás, él no es mi hermano de sangre, pero lo veía como mi hermano, porque te lo juro me llevaba con él todos”.