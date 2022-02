Eduin Caz responde fuertemente a predicciones de videntes

El intérprete arremetió contra videntes.

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme se pronunció ante las predicciones de algunos videntes, quienes en diversas ocasiones han afirmado que lo persigue la "tragedia", por lo pidió poner un alto.

Fue durante una entrevista para el programa ‘El Minuto que cambió mi destino’ en donde el intérprete habló sobre los cambios por los que ha pasado en su vida, en especial ahora que es un artista reconocido internacionalmente.

El cantante argumentó que la fama no es ‘miel sobre hojuelas’, por lo que las envidias y los malos comentarios van siempre acompañados con ella. En ese sentido, respondió ante las predicciones de los videntes, aunque aclaró que no tiene nada en contra de ellos.

“No tengo nada en contra de ellos, pero en realidad le dan pie a alguien, que verdaderamente quiere hacerme daño, 'así que ya lo dijo, ahora sí voy a hacerle daño', y eso es lo que es lo que a mí me estresa", expresó Eduin Caz.

¿En qué invierte su fortuna?

También durante el programa que conduce Gustavo Adolfo Infante, el vocalista de Grupo Firme señaló que la mayor parte de su fortuna la invierte en bienes raíces, negocio en el que dijo ha contado con el apoyo de su familia.

El cantante habló sobre su fortuna.

Al hablar de sus gustos, Eduin dejó en claro que no gasta millones de pesos en autos deportivos o de lujo, pues consideró que no son redituables. Incluso, mencionó que se traslada en un Tsuru 2017.

"Yo sí tengo un peso, trato de dar en enganche de una casa o algo... No gastó mi dinero en carros, no tengo carros de lujo. Cuando empecé a ganar dinero, me dijeron que me compré un M4, un Ferrari. No sirve de nada, no tengo carros", detalló el cantante.