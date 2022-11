Eduin Caz reacciona al abucheo que hicieron a Grupo Firme en el show de la NFL

El día de ayer, 21 de noviembre, la famosa agrupación de regional mexicano, Grupo Firme, realizó un show en vivo como parte del espectáculo del Medio Tiempo del Monday Night Fútbol de la NFL.

Sin embargo, a pesar de significar otro gran logro para la banda, muchos han estado criticándolos porque no creen que su música sea apta para un evento de ese calibre. Asimismo, aseguran que los abuchearon durante el show.

Pero Eduin Caz no había comentado nada sobre este tema, después de su presentación solo había compartido un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales: "Una noche llena de sorpresas y de aprendizaje la que me llevé el día de ayer en el Monday Night Football, al cual felicito a mis amigos de los 49ers por el triunfo".

Ahora, Eduin Caz habla las críticas que han recibido por ir a la NFL

Eduin Caz finalmente habla sobre las críticas que ha recibido Grupo Firme por hacer su show en la NFL. El vocalista está orgulloso de lo que han logrado todos sus compañeros y no teme enfrentarse al abucheo o que hablen mal de ellos, para él es parte de su crecimiento.

"Es difícil abrir una brecha porque te vas a encontrar con piedras y caídas en el camino, pero el que tenga miedo de morir que no nazca, así de fácil. Me voy contento por ser pionero de esto y me voy contento porque sé que al final de cuentas con el público de sus servidores cuando quieran les llenamos el estadio" aseguró el cantante.

¿Qué pasó con Uziel Payán y Eduin Caz?

Eduin Caz y Uziel Payán.

Se sabe que Uziel Payán y el famoso Eduin Caz tomaron un camino artístico diferente porque cada uno quería hacer las cosas a su manera y no lograban congeniar.

Sin embargo, solo en lo profesional, pues el vocalista de Grupo Firme asegura que no tiene nada en contra de Uziel.

