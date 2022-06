Eduin Caz presume influencias, policía le da "aventón" al concierto de Karol G

Eduin Caz revela que es gran fan de Karol G.

El concierto de Karol G en la CDMX tuvo grandes sorpresas, pues icónos mexicanos se presentaron en el escenario, sin embargo algunos otros, como Eduin Caz acudieron como fanáticos, aunque con un trato especial por parte de la policía.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Anahí volvió a los escenarios junto a Karol G; en donde se rindió homenaje a RBD, además Café Tacvba tuvo presencia en el escenario, donde la “Bichota” se ganó el aplausos de sus fanáticos.

Sin embargo, otra celebridad se encontraba en el concierto, aunque no subió al escenario, se trata de Eduin Caz quién compartió con sus seguidores la experiencia que tuvo como asistente del concierto, aunque sorprendió con las influencias que ahora tiene.

¿Qué pasó con Eduin Caz?

Eduin Caz asistió al concierto de Karol G con uniforme de policía.

A través de sus redes sociales, Eduin Caz mostró lo complicado que fue llegar al concierto de la cantante Karol G, debido a las fuertes lluvias que se presentaron, sin embargo gracias a la ayuda de un policía capitalino logró llegar puntual al evento.

El cantante se mostró agradecido por el gesto del oficial, incluso en una imagen de Instagram se dejó ver usando parte del uniforme de policía.

El famoso tapó el nombre del oficial, esto para evitar problemas ya que no es un trato que le den a los civiles normales.

“Primero que nada llovió como si no hubiera un mañana y estaba todo cerrado por el granizo. Me subí a la moto de un señor policía al cual le agradezco y así me fui de raite”, escribió en redes sociales.

Eduin Caz disfruta como fan del concierto de Karol G

Eduin Caz presume que se tomó foto con Karol G.

Después de todo el drama que vivió para ingresar al concierto de Karol G, el cantante Eduin Caz presumió lo bien que la pasó en el evento, incluso se le vió luciendo una peluca azul, como a la colombiana.

Aunque al principio de los videos, se observa que Eduin Caz se encontraba en una zona alejada al escenario, poco después presumió otro privilegio del cual gozó en el concierto.

Eduin Caz mostró por redes sociales, que logró tomarse una foto con Karol G, donde se evidencia su gran emoción y lo gran fan que es de la colombiana.

