Eduin Caz presenta de nuevo problemas de salud y preocupa a sus fans

El cantante anunció que se encuentra algo mal de salud.

De nuevo el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz presentó problemas de salud y en esta ocasión fue el mismo cantante quien compartió con sus seguidores que se encontraba un poco mal y aseguró que no había podido comer.

Fue a través de su cuenta de Instagram, por donde el intérprete de ‘Ya superame’ compartió un breve video en donde explicó su actual situación de salud tras presentar complicaciones con una muela, situación que encendió alarmas entre sus fans.

En lo que va del año el cantante ha sido hospitalizado por más de una ocasión, por lo que el reciente anuncio que hizo a sus seguidores preocupó a los fans de Grupo Firme, quienes expresaron su cariño hacia el vocalista.

El cantante compartió en sus historias de Instagram su estado de salud.

Eduin Caz confesó que en las últimas horas se sintió un poco mal de salud debido a que le tuvieron que quitar una muela del juicio, y aunque en otra ocasión ya le había hecho este procedimiento, admitió que esta última le dolió bastante, pues incluso no había podido ingerir alimentos.

Revela estado de salud

“Hola familia, ando bien mal, la vez pasado que me sacaron las tres muelas no me había dolido tanto como esta”, dijo el cantante en el video compartido en su cuenta oficial de Instagram.

Agregó que el malestar le afectó al grado de que no pudo comer por varias horas, incluso en el clip se le pudo ver con el rostro un poco hinchado por la extracción de la muela y la anestesia.

Captura de la publicación del cantante.

Horas más tarde, el cantante compartió en sus historias de Instagram una fotografías de lo que sería su cena y agradeció el cariño de sus seguidores. Actualmente, el vocalista de Grupo Firme se encuentra en Sinaloa en las grabaciones de su nuevo videoclip.