Eduin Caz piensa transformarse la cara y pide ayuda de sus fans

Previamente en La Verdad Noticias dimos a conocer todos los detalles sobre la salud de Eduin Caz, el vocalista de Grupo Firme que fue hospitalizado de emergencia y tras varios días de ausencia en redes sociales y de afirmar que todo estaba bien, reapareció públicamente y pidió ayuda para decidir su nuevo look.

Desde su cuenta de Instagram se mantiene en contacto con sus seguidores y comentó recientemente que tenía ganas de dejar crecer su bigote, algo que despertó muchos comentarios entre sus fans ya que él siempre se deja ver bien rasurado.

El cantante ha dado mucho de qué hablar desde que sus fama despuntó, y ha protagonizado diversos escándalos, como cuando Caz presumió las armas con las que sale y posteriormente tuvo que dar una explicación por esto.

Previamente dejó saber que estaba dejando crecer su bigote, pero esto comenzó a generarle conflicto y por ello, pidió la ayuda de sus fans para saber si se lo deja o no, pues reveló que “por huevonada” no se lo ha quitado.

“Familia, tengo una pregunta muy importante que hacerles . ¿Me dejo el bigote o me lo quito? No me lo he quitado por huevonada”.