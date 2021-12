Eduin Caz habla de las armas que porta cuando sale a las calles

En La Verdad Noticias dimos a conocer que Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que viaja en una de sus camionetas y muestra cómo uno de sus guardaespaldas, que iba de copiloto, porta un arma de grueso calibre mientras el cantante está en la parte trasera del vehículo.

Las imágenes se difundieron el pasado viernes 17 de diciembre desde las redes sociales del cantante,y ante las especulaciones, él decidió salir a dar una explicación y calmar los rumores en redes sociales.

Así mismo dimos a conocer que Eduin reveló cómo fue el secuestro y asesinado de su hermano y tras dar detalles sobre esta tragedia, sus fans dedujeron que sus escoltas portan armas por su seguridad.

Desde su redes sociales, el vocalista de Grupo Firme confesó que está siguiendo las recomendaciones de sus seguidores y seres queridos, y lo único que está haciendo es cuidarse, por ello sus guardaespaldas portan armas.

“La camioneta es mía. Los escoltas son contratados de una empresa de seguridad, todo en regla. ¿No me están diciendo que me cuidan, pues? Me estoy cuidando”.