Eduin Caz genera preocupación con alarmante mensaje, admite que "no está bien"

Eduin Caz desata preocupación con alarmante mensaje.

Eduin Caz se ha caracterizado por ser uno de los famosos que se mantiene en constante contacto con sus fanáticos; sin embargo, en los últimos días ha limitado sus mensajes en redes sociales y fue hace unas horas que encendió las alarmas en el mundo del espectáculo, al revelar que “no la está pasando nada bien”.

En La Verdad Noticias te hemos a conocer que hace unos días, el cantante confesó que se descubrió una bola en la garganta, mostrando que se encontraba preocupado.

Desde entonces, el vocalista de Grupo Firme, se ha mantenido alejado de sus redes, sin embargo, este 5 de diciembre se pronunció al respecto, admitiendo que no se encuentra en un buen momento de su vida.

Eduin Caz genera preocupación ¿Qué le pasó?

¿Qué le pasa a Eduin Caz?

Tras compartir una fotografía con su esposa, el cantante Eduin Caz publicó que un mensaje donde se pronunció sobre su ausencia en redes sociales, revelando que sus fanáticos le han enviado mensajes preocupados.

“Una disculpa si no he estado haciendo publicaciones como siempre de tonteras y haciéndolos reír. Pero en verdad que no la estoy pasando nada bien” escribió.

Aunque no dio mayores detalles sobre la situación que está enfrentando, dejó en claro que sus eventos no serán cancelados: “Todos los eventos ya están totalmente llenos y como profesional así estaré”.

Eduin Caz en Instagram.

Recordemos que el cantante se ha caracterizado por compartir todos los detalles de su vida, incluso hace unas semanas confirmó que está esperando a su tercer hijo junto a su esposa Daisy Anahy.

¿Qué enfermedad tiene Edwin Caz?

¿Qué complicaciones de salud tiene Eduin Caz?

El cantante Eduin Caz a lo largo de los últimos años, ha enfrentado diversas complicaciones de salud, incluso confesó que tiene una hernia hiatal, la cual debido a su excesivo consumo de alcohol se ha agravado.

De igual forma, Eduin Caz se ha dejado ver en diversas ocasiones recibiendo oxígeno, pues al parecer tiene complicaciones respiratorias.

