Eduin Caz fue víctima de discriminación en Six Flags por ser mexicano

El cantante fue víctima de discriminación.

De nueva cuenta el vocalista de Grupo Firme dio de qué hablar en redes sociales y en esta ocasión Eduin Caz recibió el apoyo de sus seguidores luego de confesar los difíciles momentos que pasó en un parque de diversiones en California, en donde aseguró fue víctima de discriminación.

Fue a través de sus redes sociales, por donde el intérprete rompió el silencio y habló sobre el trago amargo que pasó en Six Flags California, pues al parecer uno de los trabajadores del recinto lo trató mal.

El hecho causó conmoción en redes sociales sociales, pues apenas hace unos días se registró un caso de discriminación hacia una pareja homosexual en el parque de atracciones de la Ciudad de México, por lo que la reciente confesión del vocalista de Grupo Firme causó consternación entre los internautas.

Eduin Caz fue discriminado por ser mexicano

El intérprete de ‘Ya supérame’ reveló que un trabajador “gringo” de dicho parque de atracciones no le quiso entregar el celular que se le cayó por accidente en las instalaciones del recinto.

El cantante agregó que esperó hasta las 8 de la noche, hora en la que supuestamente el guardia le devolvería el móvil, sin embargo, este nunca llegó, motivo por el que decidió compartir su dura anécdota a sus seguidores en su cuenta de Instagram.

“Estuvimos todo el día en Six Flags sin hacer nada. Pero llegué acá y me atendió un gringo y yo sé que por ser mexicano no me lo dio, te lo juro. Me miró, lo miré y me hizo cara fea. Entonces, no me lo dio y yo siento que porque me vio pues mexicano. Que coraje”, confesó Caz.

¿Cuántos años tiene Eduin Caz?

El vocalista de Grupo Firme se ha consolidado como uno de los cantantes más escuchados.

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme nació el 30 de julio de 1994 en Culiacán, Sinaloa. A sus 27 años de edad, el cantante se ha posicionado como uno de los intérpretes de música regional más escuchados. ¿Consideras que el artista fue discriminado por ser mexicano? La Verdad Noticias quiere conocer tu opinión, déjanos tus comentarios.

