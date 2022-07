Eduin Caz explota contra una fanática: “Uno siempre queda mal”

Eduin Caz se enfrenta a una fanática por una foto.

Eduin Caz, ha ganado gran popularidad en los últimos años, gracias al arrasador éxito de Grupo Firme y aunque se ha caracterizado por ser cercano a sus fans, recientemente tuvo un enfrentamiento con una seguidora que le pidió una foto, te contamos los detalles.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que el vocalista de Grupo Firme explotó en contra de una fanática e incluso reveló que a pesar de lo que haga “siempre queda mal”.

Recordemos que Eduin Caz ha acaparado los chismes de la farándula, en las últimas semanas, pues en redes sociales ha evidenciado que está viviendo en medio de excesos.

¿Qué pasó con Eduin Caz?

¿Qué paso entre Eduin Caz y su fanática?

Por medio de sus redes sociales, el cantante relató que tuvo un enfrentamiento con una fanática que lo esperaba en la puerta de su casa para tomarse una foto.

A pesar de que el cantante, quién recientemente se ha presumido en redes borracho, no se negó a tomarse fotos con fans, no quisó bajar de su noche, lo que causó la molestía de una de ellas.

“Hasta que llegó una muchacha y me dice ‘Oye ¿Te puedes bajar?’ y yo le digo:’ no no puedo, ya me voy, quiero dormir, ando cansado”, por lo que le conectó “Ay qué mam…” según declaró el cantante.

Dicho comentario, molestó a Eduin Caz quién le respondió: “le digo: ‘mija, tú me preguntaste. Me dijiste ¿puedes o no puedes? pues no puedo’. Pero uno siempre queda mal”.

¿Cómo está la salud de Eduin Caz?

¿Qué ha pasado con Eduin Caz?

Los fanáticos de Eduin Caz están preocupados por la salud del cantante, ya que en las últimas semanas se ha evidenciado que regresó a los excesos, lo que podría afectar su condición.

Recordemos que Eduin Caz fue hospitalizado de emergencia en mayo del 2022, presuntamente por la hernia hiatal que fue descubierta en 2021 y que lo obliga mantenerse lejos del alcohol.

El vocalisra de Grupo Firme, Eduin Caz, admitió que había recaído ante el consumo del alcohol, aunque se desconoce cómo se encuentra de salud.

