Eduin Caz enfurece al no poder seguir cantando en su concierto

Eduin Caz enfurece en pleno escenario.

Grupo Firme son una de las agrupaciones que registran lleno total en todos sus conciertos, sin embargo esto no lo exenta de algunas complicaciones en sus show en vivo y en esta ocasión fue Eduin Caz, quién se hizo viral por enfurecer al no poder seguir cantando por más tiempo en una de sus presentación.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Grupo Firme se presentó en Las Vegas, el pasado 15 de septiembre para celebrar con los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, el Grito de Independencia.

La agrupación había mostrado gran emoción por dicho concierto, por lo que incluso tuvieron varios invitados, sin embargo no todo sucedió como tenían planeado y fue Eduin Caz quién acaparó los chismes de la farándula, al enfurecer sobre el escenario.

Eduin Caz enfurece en pleno concierto

Le prohiben a Eduin Caz seguir cantando y enfurece.

Por medio de redes sociales, se ha hecho viral un video, donde se observa a Eduin Caz, visiblemente molesto, por tener que dar por finalizado el concierto de Grupo Firme en Las Vegas, a pesar de que todo indica que habían pactado una hora, el cantante quería continuar con el show.

Recordemos que en sus conciertos en México, se ha dado a conocer que el vocalista de la agrupación, ha tenido que pagar varias multas, por excederse en el tiempo del show.

“Yo no pensé que se fueran a poner así, jamás en la vida pensé que se fueran a poner así en este día, yo no lo pensé, me siento molesto, me siento enojado, pero ustedes no tienen la culpa, ¿ok? Muchísimas gracias”, dijo Eduin.

Eduin Caz molesto por no seguir su concierto en Las Vegas pic.twitter.com/3Sp2XcecJB — Lo + viral (@VideosVirales69) September 16, 2022

Se ha especulado que la agrupación tenía instrucciones que terminar el concierto antes de la 1:00 de la mañana del 16 de septiembre, sin embargo ante la importancia de la fecha para los mexicanos, Eduin Caz tenía planeado cantar por más tiempo, razón por la cual se mostró tan molestó.

Te puede interesar: Así es como Eduin Caz presume su lujosa colección de BMW

Grupo Firme 2022

¿Qué ha pasado con Grupo Firme?

Durante el último año, Eduin Caz junto a Grupo Firme se han consagrado como los máximos exponentes del regional mexicano y han conseguido grandes logros a nivel internacional.

Recordemos que hace unos días Grupo Firme, recibió una estrella en el paseo de Las Vegas, mismo que se le otorga a grandes personalidades del mundo de la música y el entretenimiento, por lo que incluso Eduin Caz muy orgulloso del momento que decidió tatuarse en honor.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram