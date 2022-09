Eduin Caz emborracha a Hector Herrera en pleno concierto de Grupo Firme

El siempre polémico Eduin Caz se encuentra en el ojo del huracán pues una vez más sus acciones lo han puesto bajo el escrutinio de sus fans y de los medios de comunicación.

Y es que Grupo Firme se encuentra en Estados Unidos dando una gira por lo que llegaron al NRG Stadium casa del Houston Dynamo, en donde además de interpretar sus más grandes éxitos, también le invitó a una botella de alcohol al futbolista mexicano Héctor Herrera.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, Eduin Caz ha estado en múltiples de polémicas relacionadas con el alcohol, por lo que esta nueva noticia no sorprende a muchos de sus seguidores.

Eduin Caz da alcohol desde una botella a Héctor Herrera

El futbolista mexicano se encontraba en primera fila para apreciar el show que estaba dando el Grupo Firme, por lo que los integrantes de la misma lo reconocieron mientras sonaba el tema El Güero.

Fue entonces cuando el vocalista tomó una botella y se acercó hacia el futbolista y le vertió un poco en la boca mientras continuaba cantando.

El momento fue captado en vídeo y pronto se viralizó en redes sociales y los fans enseguida comenzaron a opinar sobre el incidente.

Te puede interesar: Conoce la lujosa colección de automóviles de Eduin Caz

¿Qué enfermedad tiene Eduin Caz?

Eduin padece de una hernia hiatal

El cantante de la banda tijuanense tuvo una complicación de salud al terminar un concierto en el Foro Sol, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital, en mayo pasado.

A través de sus redes sociales explicó que el cantante tenía una hernia hiatal, misma con la que llevaba ya mucho tiempo padeciendo sus síntomas. En aquel momento el artista dijo

“Los que me siguen desde hace tiempo saben que tengo hernia hiatal crónica que me habían dicho que la tomadera tenía que controlarla es más hasta cancelarla y ese día se me olvidó por completo”, mencionó.

Debido a este padecimiento se le recomendó que dejara el alcohol pues podría tener consecuencias gravez pero el cantnate ha hecho caso omiso e inclusive ha compartido en varias ocasiones sus fiestas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram