Eduin Caz desmiente supuesto accidente automovilístico

Eduin Caz acalara situación del accidente

Eduin Caz desmintió a través de sus redes sociales, que haya estado involucrado en un accidente automovilístico que se ha vuelto viral en cuestión de horas.

En ese sentido, el cantante especificó que en efecto se trataba de su camioneta, sin embargo éste no estaba a bordo de la misma.

Además, el dueño de Grupo Firme aclaró el estado de salud de Omar, a quien identificó como su asistente y un amigo cercano a la familia.

Tras circular la noticia de una supuesta volcadura en su camioneta, el cantante aclaró lo sucedido a través de sus redes sociales oficiales.

“Hola, familia, cómo están, buenas tardes, me voy despertando de hecho, estoy mirando las noticias, todos los medios, realmente es verdad, es mi camioneta, afortunadamente yo no iba en esa camioneta, el que iba manejando era mi asistente, Jorge Omar Cazares que es mi tío, el cual está fuera de peligro. Les agradezco a todos los mensajes y las llamadas. Les repito si no les he contestado es porque me voy despertando. Afortunadamente es una noticia mala, pero todo bien, sólo los daños materiales”

Con ello, también agradeció las muestras de cariño de sus fanáticos y amigos quienes desde el primer momento se mostraron preocupados ante tal noticia.

¿Que pasó en el accidente?

A mediados de este día circuló la noticia de que el vocalista de Grupo Firme había sufrido un aparatoso accidente a bordo de su camioneta, sin embargo era información basada en rumores.

Así lo reportó el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien destacó que la camioneta de Eduin Caz quedó destrozada en una carretera de Culiacán, Sinaloa.

“Quiero decirles que una lujosísima camioneta, propiedad del líder, vocalista de Grupo Firme se volcó hace unas horas, a las afueras de Culiacán, Sinaloa. Las imágenes son realmente fuertes, rudas. Yo no quisiera alarmar, pero le estuve marcando al dueño del grupo, al de relaciones públicas y no tengo ninguna confirmación por parte de ellos. La policía no lo ha confirmado”, dijo el conductor en su canal de YouTube.

Horas más tarde, ahora sabemos de viva voz del propio Eduin Caz que, en efecto se trataba de su camioneta pero él no estaba conduciendo, desmintiendo la noticia.

